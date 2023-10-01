بنك مصر يطلق مبادرة "Super She" لتأهيل القيادات النسائية الشابة

احتفى بنك مصر بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة البنك Super She، يوم الأربعاء الماضي، بحضور الدكتورة مايا مرسى- رئيس المجلس القومي للمرأة، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتي اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.

وتهدف المبادرة الى تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وتمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها في بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

جدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرص متساوية للتدريب والترقي والوصول للمناصب القيادية به وقد ارتفعت نسبة العاملات بالبنك الى 38 % عام 2022 من إجمالي عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% في عام 2021، و قد وصل عدد العاملات بفروع البنك الى أكثر من ثمانية الاف امرأة عاملة مما يؤكد على حرص البنك على تمكين المرأة.

حيث يولى بنك مصر اهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيماناً من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضاً أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

وتوجت جائزتى مجلة "ذا ديجتال بانكر" و مجلة "جلوبال براندز" العالميتان جهود بنك مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصد بنك مصر مؤخرا على جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في الشرق الأوسط و افريقيا 2023 من مجلة “ذا ديجتال بانكر" العالمية ، كما حصل على جائزة أفضل استراتيجية في مجال التنمية البشرية في مصر لعام 2023 من مجلة "جلوبال براندز" العالمية.