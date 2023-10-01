طفلان يغلبهما النعاس خلال جولة محافظ القليوبية بالمدارس

شهدت جولة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمدارس المحافظة، اليوم الأحد، طفلين غلبهما النوم في أول يوم دراسي لهما.

وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المُعلِم وإدارة المدرسة محوران رئيسيان فى العملية التعليمية.

وشدد الهجان على ضرورة الاهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد.

وقال إن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير جميع وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

وطالب المحافظ التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيرًا إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات.

غلبهم النعاس

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