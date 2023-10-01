ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد مرور 20 دقيقة.. فيوتشر يتقدم 1-0 على سينجيدا التنزاني

أحمد عاطف مهاجم فيوتشر
أحمد عاطف مهاجم فيوتشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف فريقه الأولي في شباك مرمي سينجيدا التنزاني وذلك في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول.

وتقدم فيوتشر على سينجيدا بنتيجة 1-0 بعد مرور 20 دقيقة حتي الآن، في المباراة التي تقام على ملعب السلام، بإياب دور الـ٣٢ من بطولة الكونفيدرالية.

يخوض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

كان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة. 

ads
أحمد عاطف فيوتشر سينجيدا التنزاني أيمن مصطفى
ads