بعد مرور 20 دقيقة.. فيوتشر يتقدم 1-0 على سينجيدا التنزاني

سجل أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف فريقه الأولي في شباك مرمي سينجيدا التنزاني وذلك في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول.

وتقدم فيوتشر على سينجيدا بنتيجة 1-0 بعد مرور 20 دقيقة حتي الآن، في المباراة التي تقام على ملعب السلام، بإياب دور الـ٣٢ من بطولة الكونفيدرالية.

يخوض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

كان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة.