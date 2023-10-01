ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

لهجوم الانتحاري في
لهجوم الانتحاري في أنقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقال موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني إن مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيريا في أنقرة.

الهجوم هو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر 2022.

وفي التفاصيل، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".

وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي.

ads
حزب العمال الكردستاني أنقرة تفجير
ads