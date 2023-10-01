يمن الحماقي: الحكومة أسست بنية تحتية مهمة في سيناء خلال السنوات الأخيرة

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ ورئيس قسم الأقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، أن توقيت انعقاد مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في وقت غاية الأهمية، مشددة على أن كان بمثابة كشف حساب للحكومة فيما قدمته خلال 9 سنوات مضت.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة لفعاليات مؤتمر حكاية وطن، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة السكانية أزمة وتحتاج إلى تكلفة وبالقدرة على الإنتاج، مشددة على أن أزمة الإسكان من أخطر الأزمات التي واجهت مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الحماقي إلى أن عدد سكان مصر زاد 25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن الحكومة أسست بنية تحتية هامة في سيناء خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن مصر تحتاج إلى مضاعفة معدل نموها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

