بالصور.. وزير الرياضة يُطلق فعاليات الأولمبياد النوعي المصري في بورسعيد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، فعاليات الأولمبياد النوعي المصري، وذلك بالمدينة الرياضية في بورسعيد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

وانطلق الأولمبياد النوعي بطابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة ثم عرض فلكلوري عن "البمبوطية" تلك المهنة التي تمثل التراث البورسعيدي، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، وكلمات افتتاحية، لتنطلق بعدها المنافسات التي تقام في كل الرياضات على مدى يومين.

وحرص الطلاب المشاركون في حفل الافتتاح التقاط الصور التذكارية مع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة على أن الأولمبياد النوعي يستهدف التعريف بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها من أجل الصحة والسلامة النفسية، ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح في المجتمع.

تُشارك في الأولمبياد كل الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي: اتحاد الشركات، والاتحاد الرياضي: للجامعات، والمدارس، والعاملين بالحكومة، والرياضة للجميع، الألعاب الإلكترونية، الثقافة الرياضية والملاحة الرياضية، "ستريت وورك أوت"، الألعاب الترفيهية، واتحاد مراكز شباب مصر واتحاد الحمام الزاجل.

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