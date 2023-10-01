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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح الفصل المجهز بمدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي برفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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افتتح اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء الفصل المجهز بمدرسة نجع شبانة بإدارة رفح التعليمية.

وأفاد حمزة رضوان، وكيل الوزارة بأنه في إطار دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفصول سابقة التجهيز ودعم القرى العائدة وتمكين التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بالقرى العائده، حيث تم دعم مدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي، وذلك تخفيفًا للكثافة وقبول أكبر عدد ممكن من الطلاب بالإلتحاق بالمدرسة، ويوجد بها 394 طالب وطالبة وعدد الفصول 9 فصول وجاري بحث زيادة عدد من الفصول للقرى العائدة بعد إتضاح أهمية ما قدمته مثل هذه الفصول المجهزه. 

جاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس ومدينة رفح والمهندس سعيد عراده رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد وعواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية وسالم سالمان مدير إدارة الشيخ زويد وأيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد  ومشايخ وعواقل القبائل وأحمد ضيف الله مدير المدرسة ومحمد سليمان مشرف المرحلة الابتدائية.

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ادارة رفح التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية التربية والتعليم حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزارة التربية والتعليم والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم
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