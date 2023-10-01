محافظ شمال سيناء يفتتح الفصل المجهز بمدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي برفح

افتتح اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء الفصل المجهز بمدرسة نجع شبانة بإدارة رفح التعليمية.

وأفاد حمزة رضوان، وكيل الوزارة بأنه في إطار دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفصول سابقة التجهيز ودعم القرى العائدة وتمكين التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بالقرى العائده، حيث تم دعم مدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي، وذلك تخفيفًا للكثافة وقبول أكبر عدد ممكن من الطلاب بالإلتحاق بالمدرسة، ويوجد بها 394 طالب وطالبة وعدد الفصول 9 فصول وجاري بحث زيادة عدد من الفصول للقرى العائدة بعد إتضاح أهمية ما قدمته مثل هذه الفصول المجهزه.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس ومدينة رفح والمهندس سعيد عراده رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد وعواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية وسالم سالمان مدير إدارة الشيخ زويد وأيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد ومشايخ وعواقل القبائل وأحمد ضيف الله مدير المدرسة ومحمد سليمان مشرف المرحلة الابتدائية.