محافظ سوهاج يشهد مؤتمر الإعلان عن الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد للإعلان عن المشروعات الفائزة في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، ولذي أقيم بمحافظة الأقصر بمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وممثلي وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، واللجان التنفيذية للمبادرة بكل محافظة، وأصحاب المشروعات الفائزة.

وفي كلمته التي ألقاها محافظ سوهاج خلال المؤتمر، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما وجه "الفقي" الشكر إلى محافظة الأقصر على استضافة المؤتمر، مرحبا بالمحافظين، وأصحاب المشروعات المشاركين في الفعاليات، مؤكدا على أهمية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي يتم تنفيذها برعاية رئيس الجمهورية، مشيدا بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وجاءت المشروعات الفائزة من محافظة سوهاج كالتالي:

فئة المشروعات كبيرة الحجم

فاز 2 مشروع وهي (تدوير سيقان الذرة الرفيعة لتصنيع الخشب المضغوط باسم د. ابراهيم محمد السيد- ومشروع استخدام الالواح الشمسية في تظليل الأسطح وتوليد طاقة خضراء (مستدامة) وزراعة الجزر الوسطى وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية باسم- الدكتور حمدى محمود احمد).

فئة المشروعات متوسطة الحجم

فاز عدد 2 مشروع وهي (اعادة التدوير لمخلفات البلاستيك (اكياس البلاستيك) إلى أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل بإسم- عبد الملاك نعيم ابراهيم- ومشروع إعادة تدوير مخلفات شجر الموز فى تصنيع الاخشاب بإسم- هبة عبد الحميد عبد البديع).

فئة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

فاز في فئة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 2 مشروع وهي (إعادة تدوير الحمأة بالغابة الشجرية بالكولا وتحويلها إلى كمبوست بإسم- منصور صابر على- ومشروع تحويل وتنظيف فضلات وبقايا شركات الغزل وحليجها إلى أقطان بإسم- ابانوب فتحى نسيم).

فئة مشروعات الشركات الناشئة

فازت 3 مشروعات "(سو ناتشورال كوزمتكس لتصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية باسم - اسراء على محمد- ومشروع إعادة تدوير من مخلفات البلاستيك واسترجاع حبيبات البروبلين والبروسيلين باسم- الفى شوقى ذكى، ومشروع تصميم وتصنيع جهاز ذكي لترشيد مياة الري باسم- عبد الرحمن عبد الواحد مصطفى).

فئة المبادرات التشاركية المجتمعية غير الهادفة للربح

فاز 2 مشروع"(Waste Guard باسم - مشيره صبري يوسف- ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل أعشاب شجر اللوف وقشرة اللوف وتحويلها لسماد عضوى بإسم- صفاء عز الدين سيد).

فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ

فاز 2 مشروع "(إعادة تدوير مخلفات أوراق شجر التوت لاستخدامها فى إنتاج الحرير وبعض مستحضرات التجميل الطبيعية باسم- عبير جمال عبد الراضى- ومشروع استغلال نبات الأزولا واستخدامه فى إنتاج أعلاف للاسماك والمواشى باسم- إيمان أحمد هاشم).

وفي نهاية المؤتمر كرم محافظو سوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحوهم شهادات التكريم، متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.