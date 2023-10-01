المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية يختتم اجتماعاته بالقاهرة.. صور

اختتم المكتب التنفيذي "58" للإتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجان المعاونة له أعمال اجتماعاته، التي عقدت مؤخرًا لأول مرة بمقر الإتحاد الجديد بالقاهرة الجديدة، برئاسة العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد، واللواء أ.ح حسام خضر نائب رئيس الإتحاد، والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للإتحاد - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية.

وبحضور المستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية " بجامعة الدول العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، الممثلين لـ11 دولة هم: ( الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، المغرب)، كما حضر الإجتماع رؤساء اللجان الثلاثة المعاونة بالإتحاد وهم: "الفنية والإعلامية والعلمية"، وسكرتارية علي بدر أحمد " سكرتير الإتحاد " وعلى جاد محمد "المراقب المالى للإتحاد ".

افتتح رئيس الإتحاد الإجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء المكتب التنفيذى، بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال، حيث ناقش المكتب التنفيذى توصيات الإجتماع الاستثنائي للجنة العلمية الذى ترأسه العقيد دكتور لطفى بوقرة "تونس"، رئيس اللجنة، ومنها تعميم التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي للإتحاد على الدول الأعضاء، والموافقة على الخطة المستقبلية للجنة والعمل على تطويرها، والموافقة على التعديلات على بعض بنود اللائحة الداخلية للجنة العلمية، بما يتناسب مع رؤية وطموح اللجنة.

كما ناقش المكتب التنفيذى توصيات اللجنة الفنية برئاسة العميد فنى عتيق شداد الغانم “ قطر " رئيس اللجنة، ومنها إعتماد اللائحة الداخلية لبطولة الكرة الشاطئية، والموافقة على اعتماد ترشح العميد الركن أحمد محمد حاتم الحاج “ سوريا ” لعضوية اللجنة الفنية.

كما تم مناقشة توصيات اللجنة الإعلامية برئاسة المقدم محمد زكري “ تونس ” رئيس اللجنة الإعلامية، وإعتماد نموذج النبذة التعريفية المقترحة عن الإتحاد العربي للرياضة العسكرية والعمل على تضمينها في النشرات الورقية أو الرقمية التي يتم إعدادها من قبل الدول التي تستضيف أنشطة وبرامج الإتحاد، كما تم اعتماد المشرفين من أعضاء المكتب التنفيذي واللجنتين الفنية والإعلامية على أنشطة وبرامج الاتحاد لعام 2023.

وقام الأمين العام للإتحاد بتقديم عرض مرئى مفصل عن ما تم إنجازه بخصوص تجهيز مقر الإتحاد الجديد “ بالقاهرة الجديدة "، كما تم اعتماد التقرير المالى للصندوق العربى للرياضة العسكرية عن الفترة المالية من الأول من يناير حتى أغسطس 2023.

وفى نهاية الإجتماع توجه رئيس الإتحاد بالشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركه، وإلى الأمانة العامة للإتحاد على الإعداد والتنظيم الجيد والمتميز لهذا الاجتماع، وعلى حفاوة الاستقبال، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الإجتماعات بالمقر الجديد للإتحاد.