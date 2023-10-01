الكونغو الديمقراطية ترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي خلال أكتوبر الجاري

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، تولي جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن جهود الكونغو الديمقراطية تركز على إدارة التحديات السياسية في إفريقيا والتوصل لحلول للتحديات الأمنية في القارة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر إحاطة حول الوضع في منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية في المنطقة في التدهور مع زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإرهابية.

وسيتلقي مجلس السلم والأمن الأفريقي آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل والحصيلة الإنسانية للهجمات الإرهابية، فضلا عن التطورات الأمنية في القارة وبؤر التوتر.