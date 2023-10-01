مروان محسن وناصر ماهر يدعمان دكة بدلاء فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

اختار البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، دكة بدلاء فريقه في مواجهة سينجيدا التنزاني، وضمت كل من، محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي الفيل، محمد فاروق ، مروان محسن ، ناصر ماهر ، محمد محمود ، ايمن الصفاقسي.

ويستضيف فريق فيوتشر، فريق سينجيدا التنزاني، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، بإياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، علي زعزع، أحمد رفعت ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

وكان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة.