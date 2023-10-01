أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا التنزاني ببطولة كاس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق فيوتشر، فريق سينجيدا التنزاني، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، بإياب دور الـ٣٢ من بطولة الكونفيدرالية.

جاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، علي زعزع، أحمد رفعت ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

كان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة.