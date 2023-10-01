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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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استمر استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 داخل محلات الصاغة علي مستوى الأعيرة المختلفة.
سجل سعر عيار 21 نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 2463 جنيها للبيع و 2472 جنيها للشراء .
بلغ سعر عيار 18 نحو 1847 جنيها للبيع و 1856 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء .
ووصل سعر الجنيه الذهب الي 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 76.6الف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء .
بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع والشراء.
 

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مال واعمال سعر الذهب
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