أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

استمر استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 داخل محلات الصاغة علي مستوى الأعيرة المختلفة.

سجل سعر عيار 21 نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 2463 جنيها للبيع و 2472 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 18 نحو 1847 جنيها للبيع و 1856 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب الي 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 76.6الف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء .

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع والشراء.

