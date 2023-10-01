مصرع سيدة فى حادث مروع أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات فى المقطم.. صور

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكى كان تقودها الضحية، أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى بطريق الأسمرات بالمقطم، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت باخرى ملاكى، مما أسفر عن اصابة سيدة.

ونقلت المصابة الى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنها توفيت متأثرة باصابتها حيث الضحية كانت متوقفة أمام مدرسة منتظرة طالبة فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ودفعت الأجهزة المختصة بمعدات ثقيلة لرفع أثار الحادث من الطريق لتيسير حركة السيارات.

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