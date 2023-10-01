رئيس أوكرانيا: لن ندفع سيادتنا مرة أخرى ثمنا لوعود السلام الوهمية

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن "أوكرانيا لن تدفع من سيادتها مرة أخرى أبدًا ثمنًا لوعود السلام الوهمية ".

وشدد زيلينسكي في كلمته بمناسبة يوم المدافعين عن حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية على أن البلاد استخلصت استنتاجات من تاريخها ولن تدفع مرة أخرى ثمن مستقبل أجيالها وإرادتها وعودًا وهمية بالسلام.

وأضاف زيلينسكي أن التاريخ وضع الشعب الأوكراني المحب للحرية مرارًا وتكرارًا أمام خيار صعب، مؤكدا أنه "في الوقت الحاضر، لدى الأجيال الحديثة من الأوكرانيين الفرصة لإنجاز أكثر مما تمكنا من تحقيقه من قبل ".

كما أشار إلى أن الدفاع عن أوكرانيا يعتمد الآن على أعظم وحدة تاريخية للمجتمع الأوكراني وأن أوكرانيا تتمتع بأكبر دعم تاريخي في العالم.

وقدم رئيس أوكرانيا جوائز الدولة للجنود وأعلام المعركة وجوائز "من أجل الشجاعة والشجاعة" وأشرطة الألقاب الفخرية للوحدات حيث تحتفل أوكرانيا يوم الأحد 1 أكتوبر بيوم المدافعين عن حقوق الإنسان.