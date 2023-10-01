التواجد وسط الأعضاء.. سلاح قائمة لبيب في مواجهة باقي المرشحين في الزمالك

بدء العد التنازلي في نادي الزمالك، لإجراء انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء للدورة من 2023 وحتى 2027، في الموعد المقرر له يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ويعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، في يوم الـ20 من أكتوبر، مع حلول الساعة السابعة مساء، اكتمال النصاب القانوني من عدمه، وفى حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفى حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.

وتعد قائمة حسين لبيب، والتي تخوض السباق الانتخابي تحت مسمى «القائمة الموحدة»، الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات القادمة.

ويتسلح حسين لبيب، وقائمته، بالتواجد شبه اليومي في نادي، الزمالك، وبالأخص أيام العطلات مساء الخميس ويوم الجمعة، لعقد ندوات مع أعضاء الجمعية العمومية، والاستماع لمشاكلهم وعرض البرنامج الانتخابي.

وتأتي قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك، على النحو التالي:

حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة.

هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة.

حسام المندوه: أمين صندوق

الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق.

الأعضاء تحت السن: رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

العتال يراهن على حب الجمعية العمومية

ويراهن هاني العتال، المرشح على منصب نائب الرئيس، على حب أعضاء الجمعية العمومية، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها داخل النادي، وأعلن العتال توجيه مبالغ دعايا حملته الانتخابية، لنادي الزمالك، وساهم في ررفع القيد عن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالإضافة إلى إصلاحات حمامات السباحة بالنادي.

وحرص العتال على مصافحة حسين لبيب، وقائمته بالكامل، داخل نادي الزمالك، للتأكيد على الروح الطيبة بينهم رغم المنافسة في انتخابات النادي.

فاروق جعفر يستند على دعم المجلس السابق

ويستند فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، والمرشح على منقعد الرئاسة، على دعم بعض أعضاء المجلس السابق، وأبرزهم أحمد جلال إبراهيم، والذي تواجد معه أثناء عقد أحد الندوات داخل نادي الزمالك.

وتقدم العديد من رموز نادي الزمالك لخوض انتخابات مجلس الإدارة، سواء على مقعد الرئيس أو الأعضاء، وترشح على منصب الرئاسة 5 مرشحين، في حين ترشح على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين، وترشح على منصب أمين الصندوق 6 مرشحين، بينما ترشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن 38 مرشحا، و14 مرشحًا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

واستبعدت اللجنة أسامة الدسوقي الحسيني بسبب عمله بالنادي ضمن تشكيلات قطاع الناشئين فريق 2003، كما استبعدت اللجنة مروة أحمد عبدالحافظ، بسبب عدم مرور سنة على عضويتها بالنادي.