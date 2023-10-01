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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب الطائرة أمام نظيره الياباني

منتخب مصر
منتخب مصر
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أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في مباراته أمام العملاق الياباني وسط أرضه وجمهوره، والمصنف الخامس عالميًا في الترتيب الدولي.

وحقق منتخبنا الفوز بنتيجة 3-2 في التصفيات العالمية لكرة الطائرة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس، وذلك بعد خسارة أول شوطين بنتيجة 25-14، 25-10 لينجح منتخب مصر في قلب النتيجة والفوز بالمباراة بثلاث أشواط لشوطين في  ريمونتادا تاريخية للمنتخب.

وطالب الوزير لاعبي المنتخب باستكمال المشوار في التصفيات العالمية بنفس الروح والأداء التي خاضوا بها مباراة اليوم أمام المنتخب الياباني، وصولًا للهدف الاسمي بالتأهل إلي أوليمبياد باريس 2024.

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وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي المنتخب الوطنى للكرة الطائرة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس
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