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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حزب الإصلاح والنهضة يدعو بالحشد لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
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أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكافة قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ودعي الحزب كافة كوادره وقواعده في كافة المحافظات للنزول إلى الميادين المختلفة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح.

وأكد الحزب على دعمه الكامل للرئيس السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقارات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس، وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة المقبلة
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