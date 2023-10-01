الكويت: مهتمون بالتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الكويتية ناصر تقي، أهمية التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مجال دعم الأمن الغذائي والاستفادة من التجارب والخبرات الأمريكية الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة.

وذكرت الهيئة الكويتية في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء عقب استقبال ناصر تقي للمستشار الاقتصادي لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت براد ستيلول، حيث تناول الطرفان أوجه التعاون في المجال الزراعي بين البلدين ومدى إمكانية تطوير سبل العمل بينهما.

وقال تقي إنه تم خلال اللقاء بحث سبل دعم الأمن الغذائي في الكويت والاستفادة من التجارب الأمريكية وتبادل الكوادر المتخصصة في هذا المجال بين البلدين من أجل إثراء المنظومة الزراعية والعمل باستخدام أحدث التكنولوجيا الزراعية العالمية.

وأضاف أنه بحث أيضا أحدث الدراسات والمشروعات القائمة ب الكويت والعقبات التي تواجهها للقيام بالعمل المشترك وتذليل كافة العقبات وتسهيل خطة العمل والحرص على وضع مسألة الأمن الغذائي في المقام الأول ورسم استراتيجيات لتنميتها.

وأوضح أنه تم التطرق كذلك خلال اللقاء إلى كيفية تفعيل التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الزراعية والتركيز على المشاريع المشتركة بين الطرفين ضمن اتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين والوقوف على آخر ما نفذ بها والإشراف عليها.

وأفاد بأن اللقاء تناول بحث مجالات تدريب الكوادر الوطنية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا الزراعية ومشاركة آخر الابحاث المتعلقة بالمجال الزراعي والحيواني والسمكي وتبادل الخبرات بما يسهم بتطوير وتنمية القطاع الزراعي في البلدين.

وأشار إلى أن المستشار الأمريكي اطلع على المشروعات الحيوانية والزراعية في الكويت للوقوف على آخر التطورات وما توصلت له هذه المشاريع من نتائج، كما تم استعراض التبادل الحيواني بين البلدين من خلال استيراد الأغنام من الولايات المتحده لزيادة الكميات المتوفرة بالأسواق المحلية وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي بالكويت.