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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشريف: زراعة نحو 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية

زراعة الإسكندرية
زراعة الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي  للمواطنين.

وأشار الشريف إلى أنه تم زراعة نحو 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني، رئيس الادارة المركزية للحدائق المركزية، أنه خلال الأسبوع الثامن والخمسون من المبادرة؛ تم زراعه 1103 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، حيث تم  زراعة 700 شجرة بحى الجمرك، بالإضافة إلى  195 شتلة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 160 شتلة بحى العجمى، و48 شتلة مثمرة بحى المنتزة ثان.

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