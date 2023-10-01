سقوط جزء خرساني فوق رأس طالبة داخل مدرسة بكفر الشيخ ونقلها للعناية

تعرضت طالبة في الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ، لإصابة بالغة نتيجة سقوط جزء من كرانيش الطابق الخامس بمدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسي، فوق رأسها، أثناء توجهها لتوصيل شقيقتها، وتم نقلها علي الفور لمستشفى العبور للتأمين الصحي، لمحاولة إنقاذها واسعافها.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن الطالبة المصابة تدعي “ياسمين حمادة عوض الله الدقراني - 13 سنة” مقيمة في قرية الحمراوي، كانت تقوم بتوصيل شقيقتها رحمة إلى المدرسة، وأثناء تواجدها داخل الفناء سقط جزء خرساني من سقف المدرسة بالطابق الخامس علي رأسها.

وقال مصدر طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي، إن حالة الطالبة غير مستقرة، وتم حجزها داخل العناية المركزة، تحت الملاحظة، لإصابتها بنزيف في المخ، بعد تقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وتُجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، التحقيقات اللازمة مع قيادات المدرسة لمعرفة سبب حدوث الواقعة وبيان ما إذا كان هناك أهمال متعمد أوتقصير، ورفع الأمر الأمر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي يتابع تفاصيل الواقعة.

وكان محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، قد زار الطالبة في المستشفى للاطمئنان علي حالتها، متوعدًا باتخاذ بالإجراءات العقابية اللازمة تجاه المقصرين.

وتحرر عن الواقعة ر المحضر 8494 لسنة 2023 جنح أول كفرالشيخ، مرقق به التقرير المبدئى، كسر جبهى يالجمجمة ونزيف بالمخ، وتولت النيابة التحقيق.