جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات برنامج "المرأة تقود"

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 10 سنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وفي هذا الاطار، استقبلت جامعة كفر الشيخ اليوم الاحد، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، وعمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الازهر والكنسية، وعضوات المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة، ومتحدي الاعاقة والشباب والرياضة، وذلك لعقد ندوة تعريفية عن (برنامج المرأة تقود فى المحافظات المصرية) ضمن برامج الاكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة اقيمت الندوة بمسرح الجامعة.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أشار إلى أن المرأة المصرية لم تتوان عن تقديم التضحيات، وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، ولعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، كما أن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج «المرأة تقود» لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصاً أوسع فى التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزاً فكرياً، وحاضنة التقدم التحويلى لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة فى المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتى تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.