بنك مصر يحصد 3 جوائز من مجلة "يورومونى" العالمية لعام 2023

أعلنت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة جوائزها عن عام 2023، والتي حصد منها بنك مصر جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات 2023 Best Corporate Bank in Egypt وجائزة أفضل بنك في مجال الحلول الرقمية 2023 Best Bank for Digital Solutions in Egypt وجائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية 2023 Best Bank for Corporate Social Responsibility in Egypt.

جدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يورموني العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذه المجالات.

ويعد تتويج بنك مصر كأفضل بنك في مجال ائتمان الشركات Best Corporate Bank in Egypt تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، كما يؤكد على الأداء المتميز بنك مصر في مجال الائتمان والنتائج المالية القوية ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

جديربالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، ، البترول والغاز،طاقه متجدده والأسمدة، البتروكيماويات، ، التعليم، السيارات، المقاولات , غزل نسيج , اتصالات , بنيه تحتيه).

ويؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي والحلول الرقمية في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي وتقديم أفضل تجربة بنكية لعملائنا تضمن لهم السهولة والسرعة والأمان في إتمام معاملاتهم البنكية من خلال المنتجات والخدمات الرقمية. هذا ويقوم بنك مصر دائما بتحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه ويواكب التطورات التكنولوجيا السائدة وخاصة في مجال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

كما يهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل، و من الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2022 حتى ديسمبر 2022.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.