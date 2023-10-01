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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. صور

الفنان محمد حماقي
الفنان محمد حماقي
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أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من الجماهير الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور، منها "نفسي ابقي جنبه، ناويها، احلي حاجة فيكي" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

يذكر أن محمد حماقي أحي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من الجماهير، وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع. 

بالإضافة إلي طرحه مؤخرا أغنيته الجديدة "إيه السعادة دي "وتعتبر هذه الأغنية السادسة له خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي.

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محمد حماقي حفل الإسكندرية
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