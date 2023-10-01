الدورى الإيطالى.. بولونيا يصعق إمبولي بثلاثية نظيفة

صعق فريق بولونيا نظيره إمبولي، بثلاثة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإيطالى.

أحرز ثلاثية بولونيا اللاعب ريكاردو أورسوليني الذى سجل "هاتريك" فى الدقائق الـ 21 و66 و90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق بولونيا رصيده إلى النقطة العاشره فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إمبولى عند النقطة الثالثه وضعته فى قاع ترتيب الدورى فى المركز الـ 19.