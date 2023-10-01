صور.. مطران سمالوط يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية

التقى الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها اليوم الأحد بمجمع كهنة الإيبارشية، خلال الإجتماع الشهري المعتاد للآباء الكهنة.



كان ضيف الإجتماع اليوم الدكتورة هنا أبو الغار، أستاذ طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية بجامعة القاهرة، التي تحدثت في موضوعين مهمين هما:

١) التربية الإيجابية فرصة لمجتمع أكثر رحمة.

٢)الأكل نعمة مش خناقة.



جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للضيفة الكريمة، التي سبقتها زيارة منذ سبعة سنوات.

شمل برنامج هذه الزيارة عدد من معالم وأنشطة الإيبارشية مثل كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بدير جبل الطير التي ترجع إلى الرابع الميلادي، ثم فندق العائلة المقدسة، أيضاً مجمع مدارس العهد الجديد بأنشطته المتعددة، ثم كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية الشهداء (العور) وماتحويه من مزار شهداء مصر بليبيا فضلاً عن المتحف والبانوراما الخاصين بهم.

كما كان لها زيارة خاصة لمستشفى الراعي الصالح بأقسامها المتنوعة والشاملة، حيث اجتمعت بأطباء قسم الأطفال وألقت عليهم محاضرة عن أحدث طرق الفحص الطبي والتعامل مع الأطفال.

وأنهت الزيارة مبدية كثير من الإعجاب بما شاهدته من أنشطة تنموية متنوعة وشاملة خاصة ومدى التطور والإضافة الكمية والنوعية لتلك الأنشطة عن الزيارة السابقة.