الدورى الإيطالي.. جنوى يسعى لتصحيح الأوضاع أمام أودينيزي

أعلن ألبيرتو جيلاردينو المدير الفنى لفريق جنوى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أودينيزى، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى.

وجاء تشكيل فريق جنوى كالتالى:

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز .

خط الدفاع: رادو دراغوسين، ماتيا باني، يوهان فاسكيز.

خط الوسط: كوني دي وينتر، مورتن فريندروب، مورتن تورسبي، روسلان مالينوفسكي، ريدجسيانو هابس.

خط الهجوم: ماتيو ريتيغي، ألبرت غودموندسون.

ويحتل فريق أودينيزى المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، بينما يقع جنوى فى المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.