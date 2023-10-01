الدورى الإيطالي.. تعرف على تشكيل أودينيزي لمواجهة جنوى

أعلن اندريا سوتيل المدير الفنى لفريق أودينيزي تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جنوى، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو سيلفيستري.

خط الدفاع: نوهان بيريز، جاكا بيول، ثوماس كريستينسين.

خط الوسط: فيستي يبوسيلي، ساندي لوفريتش، والاس سوزا، روبرتو بيرييرا، حسن كامارا.

خط الهجوم: اسحاق سوكسيس، لورينزو لوكا.



ويحتل فريق أودينيزى المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، بينما يقع جنوى فى المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.