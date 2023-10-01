انتظام الدراسة بجامعة القناة في اليوم الأول

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، انتظام الدراسة بالجامعة منذ الساعات الأولى لليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ، حيث استقبلت الجامعة هذا العام 13324 طالب وطالبة مستجد بكليات ومعاهد الجامعة.

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لمنتسبي الجامعة من الطلاب القدامى والجدد، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين ببدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم عاما موفقا ، لافتاً إلى جاهزية الجامعة والكليات للعام الأكاديمي الجديد ، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت، وإعلان الجداول، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات، وفقاً للخريطة الزمنية، والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار "مندور" إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية للطلاب، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، مؤكداً تواجد عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة أستقبلت هذا العام 13324 طالب وطالبة، وأن الجامعة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال هذا العدد الكبير.

كما كشف "عبد النعيم" عن أعداد الطلاب الجدد بالكليات والتي جاءت كالتالي : آداب انتساب 679 طالب وطالبة ، آداب انتظام 1481 طالب وطالبة ، الألسن 826 طالب وطالبة ، تجارة انتظام 1121 طالب وطالبة ، تجارة انتساب 431 طالب وطالبة ، تربية ابتدائي 350 طالب وطالبة، تربية عام 471 طالب وطالبة ، تربية موسيقية 20 طالب وطالبة ، تربية طفولة 249 طالب وطالبة ، تربية فنية 111 طالب وطالبة ، تربية رياضة 66 ، تربية رياضية 335طالب وطالبة ، زراعة 757 طالب وطالبة ، زراعة رياضة 134 طالب وطالبة ، علوم 335 طالب وطالبة ، علوم رياضية 202 طالب وطالبة ، تمريض 852 طالب وطالبة ، حاسبات ومعلومات 573 طالب وطالبة ، سياحة وفنادق 489 طالب وطالبة ، صيدلة 124 طالب وطالبة ، طب الأسنان 87 طالب وطالبة ، طب بشري 333 طالب وطالبة ، طب بيطري 716 طالب وطالبة ، معهد فني تمريض 1843 طالب وطالبة ، هندسة 349 طالب وطالبة ، الكلية المصرية الصينية229 طالب وطالبة ، العلاج الطبيعي 161 طالب وطالبة.