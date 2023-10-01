سلة الأهلي تهزم دجلة العراقي في بداية المشوار بالبطولة العربية للأندية

افتتح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الدوحة، بالفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي اليوم الأحد على صالة الريان.

وحسم لاعبو الأهلي المباراة بنتيجة 77/92 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الأهلي ودجلة العراقي كلا من طمجة المغربي والاتحاد الليبي وبيروت اللبناني.

وتضم قائمة الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش في البطولة العربية للاندية كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

مواعيد مباريات الأهلي في البطولة العربية:

1 أكتوبر: الأهلي ودجلة الجامعة الساعة 1:00 ظهرًا، بتوقيت مصر

2 أكتوبر: الأهلي والاتحاد الليبي 4:30 عصرًا، بتوقيت مصر

4 أكتوبر: الأهلي ومجد طنجة 6:30 مساءً، بتوقيت مصر

6 أكتوبر: الأهلي وبيروت اللبناني 2:00 ظهرًا، بتوقيت مصر