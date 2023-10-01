خالد جلال ناعيا الفنان محمد فريد: صنع بأدائه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال جلال : لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة فى مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتم تكريم الفنان محمد فريد، عقب إنتهاء إحدى ليالى العرض المسرحى "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" .

يشار إلى أنه من أشهر أعمال محمد فريد المسرحية " أبو على، وعودة الشاطر حسن، وأراجوز على لوز، وحلم الوزير سعدون" وغيرها من الأعمال المسرحية، وأشهر أعماله التليفزيونية مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وغريب في المدينة، والشهد والدموع، ومحمود المصري"، وفى السينما من أشهر أعماله "حب في الزنزانة، والشيطانة التي أحبتني، والبحث عن فضيحة، وأحكي يا شهرزاد، الديلر" .