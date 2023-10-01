الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لبرينتفورد أمام نوتينجهام فورست

أعلن توماس فرانك المدير الفنى لفريق برينتفورد تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وجاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:

حراسة المرمى: مارك فليكين .

خط الدفاع: كريستوفر اجر، ناثان كولينز، إيثان بينوك، آرون هيكي.

خط الوسط: ماثياس يانسين، كريستيان نورغارد، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: بريان مبيومو، يوان ويسا، كين لويس بوتر.

ويحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط، بينما يقع برينتفورد فى المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.