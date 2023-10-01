وزير النقل: لن نستورد أي أتوبيس أو وحدة متحركة من الخارج بحلول 2024

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير ، إنه يتم العمل حاليا على توطين صناعة السكة الحديد، ولدينا مصنع سمياف التابع للهيئة الوطنية العربية للتصنيع، ويعمل في كل الوحدات المتحركة، والآن يجمع قطارات مترو مورّدة من كوريا، فضلا عن تصنيع عربات باور إلى جانب سيارات نقل بضائع.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى الآن نستورد قضبان سكك حديدية، ولأول مرة في مصر يتم إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدة في شركة السويس للصلب.

وتابع: «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير تنتج كل قطع الغيار اللازمة للسكك الحديدية»، مؤكدا أننا لن نستورد أي أتوبيس أو وحدة متحركة من الخارج بحلول 2024.