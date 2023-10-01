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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "سحابة صيف"

لطيفة
لطيفة
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نشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها وعلقت بكلمات للترويج لأغنيتها الجديدة  "سحابة صيف" لتشارك بها جمهورها.

وكتبت "زى ما قولتلكوا سحابة صيف وهتعدى خلاص الخريف دخل وإن شاء الله محدش يشوف سحابه فى حياته".

وتابعت "فاضل ساعة على كليب أغنية سحابة صيف، على قناتى الرسمية على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية التانية".

وأعلنت عن ميعاد طرح الأغنية الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الأغنية كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل.

يذكر أن لطيفة كانت قد أحيت حفلاً غنائياً بقرطاج بدولة تونس، فى الأيام الماضية وحقق الحفل نجاحاً كبيراً بين الجمهور التونسى.

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IMG_20231001_151852
IMG_20231001_151915
IMG_20231001_151915
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