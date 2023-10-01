لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "سحابة صيف"

نشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها وعلقت بكلمات للترويج لأغنيتها الجديدة "سحابة صيف" لتشارك بها جمهورها.

وكتبت "زى ما قولتلكوا سحابة صيف وهتعدى خلاص الخريف دخل وإن شاء الله محدش يشوف سحابه فى حياته".

وتابعت "فاضل ساعة على كليب أغنية سحابة صيف، على قناتى الرسمية على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية التانية".

وأعلنت عن ميعاد طرح الأغنية الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الأغنية كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل.

يذكر أن لطيفة كانت قد أحيت حفلاً غنائياً بقرطاج بدولة تونس، فى الأيام الماضية وحقق الحفل نجاحاً كبيراً بين الجمهور التونسى.

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