انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية في يومها الأول

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية صباح اليوم جامعة المنوفية الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وكان فى استقباله الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية ويرافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسقى البرامج.

تفقد رئيس الجامعة المدرجات والتقى بالطلاب ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسى الجديد، والترحيب بهم فى جامعة المنوفية الأهلية الصرح التعليمى المتميز والنقطة المضيئة فى المحافظة لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية، خاصة وأنها تضم كليات وبرامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل ليس فقط المحلى ولكن على المستوى الدولى أيضا، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع فى إنشاء جامعات أهلية على مستوى عال من الكفاءة ومصممة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتم تجهيز المدرجات بالسبورات الذكية التفاعلية وأحدث الأنظمة الصوتية، وإمداد المعامل بأحدث الأجهزة حتى يتسنى للطالب التعلم واكتساب المهارات اللازمة ليكون خريج متميز قادر على المنافسة والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.

هذا ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب أكد فيها على أهمية الالتزام منذ اليوم الأول للدراسة وحضور المحاضرات وفقا للجدول الدراسى المعلن، والتواصل المستمر مع المشرف الأكاديمى ومنسقى البرامج وأعضاء هيئة التدريس للاستفسار عن أى تساؤلات، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح الطلاب، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.