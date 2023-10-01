رئيس جامعة بني سويف الأهلية يعقد اجتماعا مع منسقي البرامج لمتابعة سير العمل

عقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، اجتماعا بمقر الجامعة الأهلية مع منسقي البرامج الدراسية لمتابعة سير العمل وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، انتظام المحاضرات والجداول الدراسية على مستوى كافة البرامج ، ووجه ببدء خطة الأنشطة الطلابية من الأسبوع الأول في الدراسة ، واستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بالبرامج الدراسية ، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بنظام الدراسة وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهارات الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا كليًا.