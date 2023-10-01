سوناك يؤكد عدم وجود أي خطط لإرسال جنود بريطانيين للتدريب بأوكرانيا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 03:16 م

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه لن يتم إرسال جنود بريطانيين في الوقت الحالي إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.

يأتي هذا في أعقاب تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بأن جنودا بريطانيين قد يقومون بتدريب القوات الأوكرانية في أوكرانيا.

وقال سوناك - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد - إن الجنود البريطانيين يقومون بتدريب الأوكرانيين في المملكة المتحدة، مضيفا أن "ما كان يقوله وزير الدفاع البريطاني هو إنه قد يكون من الممكن بالنسبة لنا يوما ما في المستقبل أن نقوم بجزء من هذا التدريب في أوكرانيا".

وأردف قائلا "هذا أمر على المدى البعيد، وليس في الوقت الحالي، ليس هناك جنود بريطانيين سيتم إرسالهم للقتال في الصراع الحالي".

وأوضح أن "ما نقوم به هو تدريب الأوكرانيين ونفعل ذلك هنا في المملكة المتحدة، هذا أمر على كل شخص أن يفتخر به، لأنه يُحدث اختلافا ضخما."

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، حذر اليوم الأحد تعليقا على نقل تدريب العسكريين الأوكران إلى الأراضي الأوكرانية: "أن هذا الأمر سيجعل مدربيهم هدفا مشروعا للقوات الروسية".