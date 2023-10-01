هولندا: ضريبة 12.5% على سعر الليلة بفنادق أمستردام

أعلنت السلطات الهولندية، أنه ابتداءً من العام المقبل، ستبدأ أمستردام تطبيق الزيادة الجديدة في الضرائب السياحية، ومن المحتمل أن تحتل المركز الأول في ترتيب المدن التي لديها أعلى الضرائب السياحية داخل الاتحاد الأوروبي، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، حيث من المتوقع أن تزيد الضريبة السياحية بنسبة 12.5 %.

وبالنظر إلى متوسط ​​سعر الغرفة البالغ 175 يورو للشخص الواحد، سوف ترتفع الضريبة السياحية في تكلفة الغرفة في الليلة، من 15.25 يورو إلى 21.80 يورو بحلول عام 2024، وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا زيادة في رسوم ركاب الرحلات البحرية من 8 يورو إلى 11 يورو لكل زائر، وفي المجمل، تتوقع أمستردام تحقيق 65 مليون يورو من إيرادات ضريبة السياحة العام المقبل، بعد هذه التغييرات وسط موجة غلاء تاريخية تشهدها البلاد.

وقال هيستر فان بورين، عضو المجلس المحلي للشؤون المالية في أمستردام إن هذا النهج يتيح معالجة عواقب التضخم السيئة، وبكشف أنه شارك في مناقشات مع مدن أخرى تواجه تحديات مماثلة متعلقة بالسياحة، مثل البندقية في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا، مشيرا إلى أن الهدف هو تمويل الخدمات المقدمة للسكان المحليين دون أن يهدف بالضرورة إلى تقليل الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

وتتوقع أمستردام أن تستقبل أكثر من 20 مليون زائر هذا العام، فيما واجهت العاصمة الهولندية تحديات يفرضها التدفق المتزايد للسياح، وخاصة المسافرين ذوي الميزانية المحدودة الذين يساهمون في تضاعف المشكلات ويقيمون في منطقة الضوء الأحمر، ولمعالجة هذه المشكلة، تنفذ المدينة حاليًا سلسلة من التدابير الشاملة لمعالجة مشكلة السياحة، كما التزمت بالحد من إجمالي عدد الزوار المحليين والأجانب إلى 20 مليونًا لتسهيل إدارة الوضع.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها VisaGuide.World أن أمستردام قد تم اختيارها كأفضل وجهة للعاصمة الأوروبية للسياح في عام 2023، متجاوزة الوجهات الشهيرة مثل روما وباريس ولندن.