غداً.. انقطاع المياه عن قرية جزيرة راجح جنوب الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه بقرية جزيرة راجح بمركز إسنا جنوب المحافظة، غداً الاثنين الموافق ٢ أكتوبر الجاري، من الساعة ٧ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساءاً، وذلك نظراً لأعمال الإنشاء بخط الانحدار الرئيسي (صرف صحي) لقرية جزيرة راجح.

وتهيب شركة مياه الأقصر، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام في حال طلبها في حالة الطوارئ.

ويتم التواصل عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أي شبكة أو هاتف محمول على الأرقام التالية ( 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 ).

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد قامت بقطع المياه عن مدينة الطود والمناطق التابعة لها لمدة 3 ساعات، وتم إيقاف محطة مياه الطود المدمجة عن العمل في تلك الفترة، وذلك نظرا لاستكمال الأعمال بخط مياه 12 بوصة ( الدفع الموجه) ضمن مشروع كوبري الطود الجديد.

كما أصلحت الشركة، عطل مفاجئ في فانوس سحب المياه بمأخذ محطة مياه الحميدات، مما ترتب عليه انقطاع المياه بقرية الحميدات بمركز إسنا وذلك نظرا لحدوث عطل حيث أدى توقف المحطة عن العمل، والذي يستلزم نزول غطاس للإصلاح، وتم إنها أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المحطة، وعودة ضخ المياه لطبيعتها، وتم توفير سيارات مياه للمواطنين بمعرفة إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا.