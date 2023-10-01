تراجع شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - اولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.369 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 20,054.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 5,640.02 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.85% ليغلق عند 24,135.35 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 8,395.4 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 3,789.13 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 31 مليون جنيه، و 12.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 43.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 453.3 مليون سهم من خلال 76.2 ألف صفقة منفذة.