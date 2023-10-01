أعلن باكو لوبيز المدير الفنى لفريق غرناطه تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره ألميريا، بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق غرناطة كالتالى:
حراسة المرمى: أندري فيريرا .
خط الدفاع: ريكارد سانشيز، إجناسي ميكويل، راؤول تورينتي، كارلوس نيفا.
خط الوسط: بريان زاراجوزا، سيرجيو رويز، جيرارد غومباو، أنتونيو بويرتاس.
خط الهجوم: خوزيه كاييخون، لوكاس بويي.
بينما أعلن البيرتو لازارتي المدير الفنى لفريق ألميريا تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.
خط الدفاع: مارتينيز، كيكي فيرنانديز ميلو، شاومى براندريز، سيرجيو اكييمي.
خط الوسط: جونزالو ميليرو، إدغار جونزاليس، ديون لوبي.
خط الهجوم: ليو بابتيستاو، لويس سواريز، لارجي رامازاني.
ويحتل فريق غرناطه المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق إلميريا قاع الترتيب بنقطتين.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل مواجهة القاع بين ألميريا وغرناطة
أعلن باكو لوبيز المدير الفنى لفريق غرناطه تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره ألميريا، بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.