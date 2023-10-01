الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل مواجهة القاع بين ألميريا وغرناطة

أعلن باكو لوبيز المدير الفنى لفريق غرناطه تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره ألميريا، بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق غرناطة كالتالى:

حراسة المرمى: أندري فيريرا .

خط الدفاع: ريكارد سانشيز، إجناسي ميكويل، راؤول تورينتي، كارلوس نيفا.

خط الوسط: بريان زاراجوزا، سيرجيو رويز، جيرارد غومباو، أنتونيو بويرتاس.

خط الهجوم: خوزيه كاييخون، لوكاس بويي.



بينما أعلن البيرتو لازارتي المدير الفنى لفريق ألميريا تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: مارتينيز، كيكي فيرنانديز ميلو، شاومى براندريز، سيرجيو اكييمي.

خط الوسط: جونزالو ميليرو، إدغار جونزاليس، ديون لوبي.

خط الهجوم: ليو بابتيستاو، لويس سواريز، لارجي رامازاني.



ويحتل فريق غرناطه المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق إلميريا قاع الترتيب بنقطتين.