الأحد.. "شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول ثقافتها بالعصر الحديث" بمركز الحرية

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر تحت عنوان "شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث"، في السادسة والنصف من مساء الأحد، المقبل، الموافق 8 أكتوبر الجاري، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز.

يتحدث في الندوة الدكتورة أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الاسكندرية، برعاية مدير المركز دكتورة إيناس دياب



يذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية، استطاع على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع أيضا على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.