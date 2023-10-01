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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات جلسات اليوم الثاني من «حكاية وطن»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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يقدم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر لجلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر حكاية وطن، اليوم الأحد، جلسة خاصة بالمشروعات القومية والبنية التحتية بالإضافة إلى جلسة أخرى خاصة بالأمن المائي والغذائي.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، في جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والتي شهدت استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز الرئيس عبد الفتاح السيسي
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