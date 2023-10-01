الداخلية العراقية: حريق الحمدانية كان عرضيا وليس مدبرا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 02:00 م

أكد مستشار وزير الداخلية العراقي اللواء كاظم بوهان، أن حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى كان عرضيا وليس مدبرا.

وقال اللواء كاظم بوهان - في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق في الحريق - أن الألعاب النارية داخل قاعة الأفراح كانت السبب الرئيس في اللحريق.

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أن أجهزة الألعاب النارية هي السبب الرئيس في وقوع الحادث، حيث ارتفعت النيران منها إلى أربعة أمتار نحو سقف القاعة؛ ما أدى إلى اندلاع الحريق، لافتة إلى أن صاحب القاعة يتحمل المسئولية.

وأكدت اللجنة مصرع 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأوصت اللجنة باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، وإعفاء قائمقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء في نينوى، ومدير الدفاع المدني.