تفقد حمدي سلامة خير الله، مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، عددا من المدارس يرافقة النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية بدء الجولة بمدرسة الشهيد العميد علاء عبداللطيف للتعليم الأساسي، ومدرسة النجاح الرسمية للغات.

من جهته أشار مدير الإدارة التعليمية، إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارة وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3,2,1) لإثراء العملية التعليمية، والالتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات.

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ النائب أحمد الخطيب أولياء الأمور والطلاب وأولياء الأمور، بمناسبة بدء الدراسة، ودعواته ‏لهم التوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد ودعا إلى بذل الجهود والحرص على تحصيل العلم النافع، حيث إنه ‏الطريق إلى التقدم والنهضة الشاملة للوطن ملابس وإنسانية بذلة جمعاء، قائلًا لهم: «نتمنى منكم جدًّا واجتهادًا، في بداية العام الدراسي، في التحصيل العلمي حتى تكونوا ‏سببًا في رفعة مصرنا».

مدير تعليم العاشر من رمضان يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

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