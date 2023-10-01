بالفيديو.. مسئول بـ"فاو": القهوة نبات حساس للتغيرات المناخية

قال الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم تغير المناخ بـ"فاو"، إنه من الوارد أن يختفي أكثر من نصف مزارع القهوة بسبب تغيرات المناخ القاسية التي يشهدها العالم، مثل الفيضانات القاتلة والمدمرة مثلما حدثث في دولة ليبيا مؤخرا، لافتًا إلى أن القهوة نبات صغير وحساس بالتغيرات المناخية، فضلا عن حاجته لظروف مناخية محددة ووجود تربة غنية بالمغذيات.

وأضاف «دادة»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القهوة تنمو في مناطق محددة بالعالم خاصة في الجبال، القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ولاحظنا مؤخرا قلة الأمطار في بعض المناطق الجبلية التي تزرع فيها القهوة، وهي ضرورة للغاية من أجل زراعة القهوة.

وتابع أن هناك تهديدا مستمرا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وهناك بعض الحلول القائمة الآن للحفاظ على زراعة القهوة وهي عدم الاعتماد على إنتاجية منطقة واحدة للقهوة، مثل أمريكا اللاتينية التي تنتج حوالي 60% حول العالم، ويجب الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد أنواع أخرى من القهوة، فضلا عن التخطيط على المدى الطويل لمكافحة التغير المناخي.

