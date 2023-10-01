وكيل تعليم جنوب سيناء يحضر طابور الصباح ويوزع هدايا على أطفال الروضة

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وشهد طابور الصباح مع الطالبات وفقرات تمارين الصباح واستمع للإذاعة الصباحية وتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم كلمة الصباح التي تناولت "انتصارات أكتوبر المجيد" وبطولات وتضحيات الجيش المصري لاسترجاع أرضه.

واستهل وكيل الوزارة الكلمة بطابور الصباح بالترحيب بالضيوف وطالبات المدرسة في أول أيام العام الدراسي الجديد وهنأهن بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الذهبية لانتصار أكتوبر المجيد مشيدًا ببطولات وتضحيات الجيش المصري في سبيل استرجاع وطنه وجدد التحية لجيش مصر وقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرارالذين قدموا أرواحهم فداء أرضه.

وتطرق وكيل الوزارة في كلمته لأهمية الانضباط والالتزام بالزي المدرسي والاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية مؤكدًا على أهمية الأنشطة التي تساعد على تنمية الشخصية وغرس الانتماء والوطنية كما أكد على دور المدرسة وكونها بيئة جاذبة وممتعة، وحاضنة أولى للمواهب وأشار وكيل الوزارة لدعم القيادة السياسية للتعليم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعليم بالمحافظة والتطور الهائل فى الأبنية التعليمية التى شهدتها مدراس المحافظة بمختلف مدنها .

وأشاد وكيل الوزارة بهيئة التدريس بمدرسة الزهور الثانوية وإدارة المدرسة لما يقومون به للنهوض بالعملية التعليمية حيث تعد مدرسة الزهور الثانوية ذو طابع متميز وختم وكيل الوزارة زيارته للمدرسة بتحية العلم والنشيد الوطني.

شهد الزيارة مع وكيل الوزارة المهندس كمال عبد الملاك مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء وعدد من موجهي ومتابعي المديرية والإدارة وآمال صبحي مديرة المدرسة.

كما زار وكيل الوزارة مدرسة الزهور الابتدائية، وتفقد أنشطة طلاب الصف الأول الابتدائي بحصة التربية الرياضية ثم زار وكيل الوزارة المعرض بالمدرسة الذي تضمن نماذجًا للمشروعات القومية للدولة من البرج الأيقوني وقطار المنوريل ومشروع المليون فدان ونماذج لمحطات تحلية المياه العملاقة بجنوب سيناء وأشاد وكيل الوزارة بمواهب الطلاب ثم زار وكيل الوزارة الصف الأول الابتدائي وأجرى وكيل الوزارة حديثًا وديًا معهم وتناول مهنهم المستقبلية كما أجرى حديثًا وديًا مع المعلمين وهنأهم بالعام الدراسي الجديد ثم تفقد وكيل الوزارة فصول الكي جي وأجرى حديثا وديا معهم عن مهنهم المستقبلية ووزع عليهم الهدايا .

وفي ختام الزيارة جدد وكيل الوزارة التهنئة للجميع بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا .

كما زار وكيل الوزارة مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بطور سيناء، وخلال الزيارة هنأ المعلمين والطالبات بالعام الدراسي الجديد وأجرى نقاشًا مع الطالبات حول الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، كما اطمأن منهن على استلامهن الكتب الدراسية ، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، وأهمية المحافظة على أثاث المدرسة ونظافتها، كما أكد وكيل الوزارة تفعيل حصص المشاهدة والاستفادة من المنصات التعليمية.

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