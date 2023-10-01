"القومي للمرأة" ينظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي"

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة التدريب اليوم ، ندوة تحت عنوان “دور المرأة في الاستقرار والامان المجتمعي“، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، واستهدفت مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وعضوات وأعضاء فرعي القاهرة والجيزة، وذلك بمقر المجلس.

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي تاريخ نضال المرأة المصرية عبر التاريخ، فيما عرض المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة الإستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة.

وتحدثت الدكتورة أريج زهران عضوة اللجنة عن أهمية الثقاقة وعلاقتها ودورها الهام والمؤثر بالمشاركة المجتمعية للمرأة، فيما قامت الدكتورة حنان أبو سكين عضوة اللجنة بتوضيح أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الإستقرار المجتمعي بما يحقق الإستقرار للأسرة المصرية.

فيما عرض مديرو وحدات مناهضة العنف بالجامعات، انجازات الوحدات والمبادرات التي قامت بها كل جامعة فيما يتعلق بمناهضة العنف في الجامعات.