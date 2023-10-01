أول أيام الدراسة.. سكرتير مساعد الفيوم يتفقد مدارس سنورس (صور)

قام صباح اليوم، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، ويرافقه والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتفقد عدد من مدارس مدينة سنورس، للأطمئنان على إنتظام سير الدراسة بها، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتضمنت الجولة زيارة مدارس الشهيد محمد موسى الجلاب، ومجمع مدارس سنورس، ومدرسة الساحة بمدينة سنورس، وذلك لتفقد سير العمل وانتظام الدراسة بها، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتوافر المرافق الأساسية وحالة النظافة العامة داخل وخارج المدارس.

وقد وجه سكرتير عام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المنتظمة لسير العمل بالمدارس والتنسيق والتعاون مع مسؤولي التربية والتعليم ومديري المدارس لتوفير الأجواء المناسبة لإنتظام الدراسة، جاء ذلك بحضور مدير إدارة التربية والتعليم بسنورس ومسئولي الإدارة، والجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز سنورس.

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