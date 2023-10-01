الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يقود التشكيل المتوقع لنانت أمام رين

يقود الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، التشكيل المتوقع لفريق نانت، عندما يلتقى فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، بنظيره رين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب روازون بارك.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: أبياه، كاسيليتو، جيروتو، ميرلين.

خط الوسط: سيسوكو، تشيريفيلا، جويساند، بلاس، سيمون.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل فريق نانت المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بينما يقع فريق فى المركز التاسع بنفس عدد النقاط.